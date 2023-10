Le Real Madrid réagit à la retraite sportive d’Eden Hazard

Dans un post sur ses réseaux sociaux, le Real Madrid a aussi réagi à la retraite sportive d’Eden Hazard, qui a raccroché les crampons, à 32 ans. Et le club madrilène a rendu un grand hommage à l’ailier Belge.

« Il faut savoir s’écouter et dire stop au bon moment», a écrit Eden Hazard dans un long post sur Instagram ce mardi pour annoncer la fin de sa carrière de footballeur. A 32 ans, l’ailier belge a décidé de raccrocher les crampons pour s’occuper pleinement de sa famille.

«Après 16 ans de carrière et plus de 700 matchs disputés, j’ai décidé de mettre un terme à ma carrière de footballeur professionnel (…) J’ai pu réaliser mon rêve, jouer et m’amuser sur les terrains à travers l’Europe et le monde“, a-t-il ajouté, lui qui avait pris sa retraite internationale au lendemain du fiasco des Diables Rouges à la Coupe du monde 2022, remportée par l’Argentine de Lionel Messi, vainqueur de la France de Kylian Mbappé en finale.

Une retraite sportive qui a fait réagir les anciens clubs de l’ex-international belge dont le Real Madrid. L’écurie madrilène, qui a abrité Hazard pour quatre saisons avec un bilan médiocre de 7 buts et 12 passes décisives en 76 matchs, a tenu a rendre hommage à son ancien attaquant.

“Suite à l’annonce par Eden Hazard de sa retraite du football professionnel, le Real Madrid C. F. souhaite témoigner sa gratitude et son affection à un joueur qui a rejoint notre club en 2019 et qui, au cours des quatre saisons qu’il a passées dans notre équipe, a remporté 8 titres : 1 Coupe d’Europe, 1 Coupe du Monde des Clubs, 1 Super Coupe d’Europe, 2 Ligues, 1 Coupe du Roi et 2 Super Coupes d’Espagne. Le Real Madrid souhaite à Eden Hazard et à sa famille le meilleur pour cette nouvelle étape de sa vie”, peut-on lire dans le communiqué de l’actuel leader de LaLiga.