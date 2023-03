Le Real Madrid réagit à la retraite de Mesut Ozil

Dans un message posté sur ses réseaux sociaux, le Real Madrid a réagi à la retraite sportive de son ancien joueur Mesut Ozil.

Mesut Ozil a raccroché les crampons. Le joueur allemand a annoncé sa décision ce mercredi via un message posté sur ses réseaux sociaux. «Après mûre réflexion, j’ai pris la décision de me retirer du football. J’ai eu le privilège d’être un joueur professionnel pendant 17 ans et j’en serai éternellement reconnaissant. Mais lors des dernières semaines et des derniers mois, j’ai contracté de nombreuses blessures, c’est donc devenu clair pour moi qu’il fallait que je quitte le football. Ce fut une expérience inoubliable et riche en émotions et je veux remercier tous les clubs et les entraîneurs que j’ai côtoyés. (…) Merci à tous mes fans qui m’ont montré un soutien infaillible peu importe les circonstances et le club que je représentais», a écrit le joueur.

Dans la foulée de cette annonce, son ancien club, le Real Madrid, a également posté un message pour soutenir l’ancien milieu de terrain. “Face à l’annonce de Mesut Özil sur son retrait du football en tant que joueur professionnel, le Real Madrid C. F. veut montrer sa reconnaissance, son admiration et son affection à l’un de nos grands joueurs. Bonne chance, cher Mesut, à toi et à ta famille”, a écrit le Champion d’Europe en titre sur ses réseaux sociaux.

Mesut Özil a rejoint le Real Madrid en 2010, après sa Coupe du Monde avec l’Allemagne, en provenance du Werder Brême. Au cours de son passage au club, Özil a remporté une Coupe du Roi en 2011 et une Liga en 2012, où il a terminé en tant que meilleur passeur du championnat avec 17 offrandes. Deux ans plus tard, il a remporté la Coupe du Monde avec l’équipe allemande, propulsant ainsi sa carrière au sommet.