Le Real, la Juventus et le Barça refusent d’abandonner la Super League￼

Le président du Barça, Joan Laporta, accompagné de ses homologues du Real Madrid, Florentino Pérez, et de la Juventus, Andrea Agnelli, ont défendu une nouvelle fois le projet de la Super League auprès des supporters culés.

Cette fois-ci, c’est à Barcelone que le Barça, le Real Madrid et la Juventus ont défendu une nouvelle fois leur projet de Super League, décrié par une grande partie des supporteurs et acteurs du foot européen. « C’est une compétition nécessaire, pour choisir notre destin. Nous, les clubs, régnerons », a déclaré Laporta lors de l’assemblée générale annuelle du club catalan. « Je suis optimiste. Face à l’inaction de l’UEFA, face à la distorsion que génère le dopage financier des clubs publics, il faut réagir », a ajouté le dirigeant espagnol.

Florentino Perez a dirigé un groupe de 12 grands clubs européens dans le projet de Super League en avril 2021, mais le projet a été mis en stand-by quelques jours plus tard sous la pression des fans et des autorités. Le Real, Barcelone et la Juventus sont les seuls clubs qui ont tenté de faire vivre ce projet qui serait en concurrence directe avec la Ligue des champions.

La semaine dernière, Perez a comparé le football européen au tennis. « A quoi bon priver les supporters des grands matches ? Nadal et Federer se sont rencontrés 40 fois. Nadal et Djokovic, 59 ans, c’est ennuyeux ? Liverpool et le Real Madrid se sont affrontés neuf fois en 67 ans », a-t-il déclaré à l’assemblée des membres de Madrid.

Le projet de Super League a repris vie en juillet, lorsqu’un litige pour abus présumé de position dominante par l’UEFA a été porté devant la Cour de justice de l’Union européenne, à la demande d’un juge madrilène vers lequel se sont tournés les dirigeants de Super League. La décision qui sortira en 2023 sera donc cruciale pour déterminer l’avenir du projet.