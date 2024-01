Le rappeur ivoirien MC One met fin à la rumeur sur sa retraite musicale

- Publicité-

Le rappeur ivoirien MC One a mis fin à la rumeur sur sa retraite musicale dans un entretien accordé à l’émission « Monsieur, Madame, Bonsoir’’ sur RTI2.

Le rappeur ivoirien MC One a récemment fait face à des rumeurs sur sa prétendue retraite musicale, suite à une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux dans laquelle il avait annoncé qu’il mettait définitivement un terme à sa carrière musicale. Cependant, lors de son passage à l’émission ‘’Monsieur, Madame, Bonsoir’’ sur RTI2 le vendredi 29 décembre, MC One a dissipé les doutes en clarifiant la situation.

L’artiste a expliqué qu’il n’avait pas pu se rendre au Canada comme prévu en raison d’un vol manqué, ajoutant qu’il était encore au pays pour une semaine avant de rejoindre le Canada pour ses études en agronomie, qui devraient durer cinq ans. Il a tenu à rassurer ses fans en déclarant qu’il ne pouvait pas abandonner la musique, s’inspirant de son père spirituel, DJ Kedjevara, qui, tout en se concentrant sur ses projets immobiliers, n’a pas abandonné la musique pour autant.

« Je ne peux pas abandonner la musique. Je ferai comme mon père. Il ne fait plus de la musique à plein temps. Il se concentre plus sur ses projets immobiliers. Moi, également, en plus de la musique, je vais faire des études d’agronomie et m’investir aussi dans ce domaine. Je vais aussi devenir opérateur économique comme mon père spirituel, » a souligné MC One.



Ainsi, MC One a dissipé les doutes et confirmé son intention de poursuivre sa carrière musicale en parallèle avec ses projets d’études et d’investissement, suivant ainsi les traces de son mentor DJ Kedjevara dans le domaine de la musique tout en envisageant une carrière d’opérateur économique.

Cette clarification apportée par le jeune rappeur devrait rassurer ses fans et les amateurs de sa musique, confirmant son engagement à concilier sa passion pour la musique avec ses ambitions académiques et entrepreneuriales.