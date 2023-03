Le rappeur américain Hurricane Chris accusé de meurtre est acquitté au deuxième degré

Le rappeur américain Hurricane Chris a été déclaré non coupable de tous les chefs d’accusation lors de son procès pour meurtre au deuxième degré ce mardi.

En 2020, le rappeur Ouragan Chris, de son vrai nom Christopher Dooley, avait été arrêté pour avoir abattu un homme qui a tenté de voler la voiture qu’il conduisait. La scène a eu lieu devant une supérette à Shreveport, en Louisiane. La personne abattue a été retrouvée, agonisante sur les lieux avec des blessures par balles à la poitrine, à la hanche et à l’estomac.

Plus de deux ans après cet incident malheureux, le rappeur de Shreveport a été innocenté ce mardi 14 mars pour le meurtre de Danzeria Farris 32 ans lors d’un procès fleuve qui a duré plusieurs jours.

Lors de ce procès qui a débuté mercredi dernier (8 mars) à Shreveport, en Louisiane, Christopher “Hurricane Chris” Dooley a également été accusé d’avoir volé la voiture qu’il roulait le jour de l’incident. Pour sa défense, le rappeur a affirmé qu’il a agi en état de légitime défense en tentant de blesser le jeune homme mais pas de le tuer.

Le jury a commencé à délibérer après la clôture des plaidoiries mardi après-midi et a rendu un verdict en faveur du rappeur après 21h00. Louragan Chris a été déclaré non coupable de toutes les accusations.

Dans une déclaration après le verdict de non-culpabilité, le rappeur Chris a remercié ceux qui l’ont soutenu tout au long de cette expérience “carcérale”.

“Ce soir, j’ai été déclaré non coupable de meurtre au deuxième degré et de possession illégale d’objets volés”, a-t-il expliqué. “Je veux remercier Dieu, mes avocats du cabinet Washington & Wells et ma famille de m’avoir soutenu alors que ma vie était en jeu. Ils voulaient m’ôter la vie si j’étais reconnu coupable. Maintenant, je peux serrer mon fils dans mes bras et penser à l’élever pour qu’il devienne un homme. Cette situation m’a épuisé et a grandement affecté ma santé. J’ai retrouvé ma vie et les mots ne peuvent pas expliquer ce que je ressens. Merci à tous ceux qui m’ont souhaité bonne chance“, a-t-il affirmé.