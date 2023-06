Le rappeur américain Casanova condamné à plus de 15 ans de prison ferme

Le rappeur américain Casanova, de son vrai nom Caswell Senior, a été condamné à une peine de plus de 15 ans de prison pour son implication dans des activités de racket et de trafic de stupéfiants.

Deux ans après avoir été arrêté pour son lien avec des crimes liés à des gangs dans une affaire de racket, le rappeur de Brooklyn Casanova a finalement été fixé sur son sort. Il a été condamné à 15 ans de prison ferme pour son implication dans l’affaire Gorilla Stone. Le juge de district américain Philip M. Halpern a prononcé la sentence mardi dernier, reconnaissant Casanova coupable de son rôle de chef de file au sein du gang notoire « Intouchable Gorilla Stone Nation Bloods », également connu sous le nom de Gorilla Stone.

Dans sa réquisition, Damian Williams, le procureur des États-Unis pour le district sud de New York, a qualifié Casanova de non seulement un artiste renommé, mais aussi un leader d’un gang de rue vicieux, attirant la violence des gangs. Les charges retenues contre le rappeur comprenaient notamment une fusillade survenue lors d’une fête à Miami, au cours de laquelle il a personnellement tiré avec une arme à feu, blessant gravement une victime. L’implication de Casanova dans le gang Gorilla Stone et son influence dans la communauté ont été soulignées comme des facteurs aggravants lors de la détermination de la peine.

En janvier dernier, Casanova avait plaidé coupable des accusations de racket et de trafic de stupéfiants liées à son rôle de leader au sein du gang Gorilla Stone. Au cours de son plaidoyer de culpabilité, le rappeur de 36 ans a admis avoir participé à une fusillade en Floride en juillet 2020, ainsi qu’à un vol à New York en 2018. Il a également reconnu sa participation au trafic de plus de 100 kilogrammes de marijuana.

Pour rappel, cette condamnation marque un nouveau tournant dans l’affaire Gorilla Stone, où Casanova est le douzième accusé à être condamné. Cinq autres accusés ont plaidé coupable et attendent actuellement leur sentence.

