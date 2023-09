« Le Qr code présent sur les documents de l’Anip est vérifiable », Pascal Nyamulinda

- Publicité-

L’Agence Nationale d’Identification des Personnes (ANIP) a réagi à nouveau à la polémique portant sur le QR code présent sur les actes sécurisés qu’elle délivre. Cette fois-ci, c’est le Directeur de l’ANIP qui s’est prononcé en personne, à l’occasion d’une session AskGouv.

Il n’y a pas péril en la demeure en ce qui concerne la vérification du QR code inséré sur les documents produits par l’ANIP. Après une première clarification faite par les services de l’agence, le Directeur général de l’ANIP a réitéré le bon fonctionnement du système de vérification. « Le QR code présent sur les documents de l’ANIP est vérifiable », a confié Pascal Nyamulinda.

Selon les explications du DG/ANIP, « la donnée lue sur les QR codes des actes de l’ANIP par les lecteurs standards est chiffrée et n’est décodable que par une application spécifique ». On peut donc comprendre la difficulté des particuliers disposant d’applications non conformes à vérifier le QR code. C’est d’ailleurs cette difficulté qui a suscité une grosse polémique tendant à faire croire qu’il y a un malaise. Ce qui n’est pas le cas selon les autorités.

Il faut souligner que cette application spécifique qui permet de lire le QR code est mise à la disposition des « services publics clés, des missions diplomatiques et consulaires, et des prestataires de services qui en font la demande ».