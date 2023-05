Le PSG dénonce les « comportements honteux » de ses supporters

-Publicité-

Dans un message publié sur ses réseaux sociaux ce mercredi soir, le PSG a condamné les actes de ses supporters qui ont manifesté devant le siège du club mais aussi devant la demeure de Neymar.

Ce mercredi après, les supporters du PSG ont fait part de leur mécontentement de la saison catastrophique que vit leur club. Réunis en grand nombre devant le siège de l’équipe à Boulogne-Billancourt, les fans parisiens ont exigé le départ de la direction actuelle, avec à sa tête Nasser Al-Khelaïfi.

Mais ce n’est pas tout. Ils ont également proféré des insultes à l’encontre de Lionel Messi (suspendu pour deux semaines par le club suite à son voyage en Arabie Saoudite) et ont demandé à Neymar de « partir ». Certains ont même été jusqu’à se rendre devant le domicile du joueur brésilien à Bougival pour lui faire passer le message de façon plus insistante. Visiblement touché, le numéro 10 a d’ailleurs liké un post d’un média brésilien sur les réseaux sociaux montrant une photo de lui et de Messi à l’époque où ils jouaient à Barcelone.

Face à ces actions de ses supporters, le PSG n’a pas gardé le silence et a publié un communiqué pour condamner ces événements. «Le Paris Saint-Germain condamne avec la plus grande fermeté les agissements intolérables et insultants d’un petit groupe d’individus, qui ont eu lieu ce mercredi. Quels que soient les différends, rien ne peut justifier de tels actes. Le Club apporte tout son soutien à ses joueurs, à son encadrement et à toutes les personnes concernées par ces comportements honteux», a indiqué le club de la capitale via un communiqué. Le bourbier se poursuit donc au PSG, qui va connaître une fin de saison pour le moins agitée.

Communiqué du club — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 3, 2023

