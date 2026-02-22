Le Prince William confronté à l’annonce du cancer de Kate Middleton

Dans son nouvel ouvrage à paraître en mars 2026, William et Catherine, la nouvelle ère de la monarchie : les coulisses, le journaliste spécialisé dans la famille royale Russell Myers évoque la manière dont le prince William a été informé du diagnostic de Kate Middleton.

Dans son nouvel ouvrage à paraître en mars 2026, William et Catherine, la nouvelle ère de la monarchie : les coulisses, le journaliste spécialisé dans la famille royale Russell Myers évoque la manière dont le prince William a été informé du diagnostic de Kate Middleton.

La princesse de Galles avait annoncé en janvier 2025 être en rémission d’un cancer, indiquant la fin d’une année éprouvante. Selon Myers, l’annonce a suscité une forte émotion et a été difficile à vivre pour le prince William, la communication de la princesse ayant été perçue comme empreinte de dignité et d’empathie.

D’après l’auteur, révéler la maladie à leurs enfants — George, Charlotte et Louis — a constitué un moment particulièrement délicat. Myers rapporte, après avoir interrogé des proches du couple, que William et Kate se sont préparés à expliquer aux plus jeunes que leur mère devrait retourner à l’hôpital mais qu’elle irait bien, et que cette préparation a ému de nombreuses personnes. Les amis du prince de Galles ont également été touchés par la fierté qu’il manifeste envers la future reine consort.

Publicité

Appels vidéo depuis l’hôpital : Kate Middleton restée en contact avec George, Charlotte et Louis