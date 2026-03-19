Le prince Leka II et la princesse Blerta : lune de miel et projet d’enfant

Dans le numéro du 18 mars du magazine Hello, le prince Leka II d’Albanie est revenu sur son mariage empreint d’émotion avec la princesse Blerta, célébré la semaine précédente, ainsi que sur leurs projets à court et moyen terme.

Depuis sa séparation d’avec l’actrice Elia Zaharia, officialisée en avril 2024, le prince — père de la petite Géraldine Sibilla Francesca Susan Marie Zogu — a retrouvé l’amour auprès de Blerta Celibashi. Le couple s’est fiancé le 11 octobre 2025 et s’est uni par les liens du mariage le 15 mars. Les mariés ont décrit l’événement comme une « cérémonie privée » dans un communiqué publié sur leur compte Instagram, accompagné de deux photographies officielles. La réception s’est tenue au château d’Apponyi, en Slovaquie.

Interrogé par Hello le 18 mars, le prince a souligné le charme et l’allure de son épouse, se disant profondément ému et incapable de détourner les yeux durant la cérémonie. Il a raconté combien ce moment l’avait marqué.

Un enfant au centre de leurs projets familiaux

Le couple a célébré son union en présence uniquement de proches et de quelques amis intimes. Le prince a indiqué qu’ils recherchent pour leur lune de miel une destination au climat tropical avec plage et abondance de fruits frais, expliquant que Blerta est végétarienne. Leur feuille de route inclut ensuite le désir d’avoir un enfant en commun : la famille, a-t-il précisé, occupe une place centrale dans leur vie et ils espèrent l’agrandir. Ils souhaitent construire leur foyer sur des valeurs d’amour, de respect et de responsabilité partagée et ont affirmé ressentir le devoir de se soutenir mutuellement, d’honorer leur héritage et de servir la nation avec dévouement et intégrité.