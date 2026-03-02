Le prince Harry refuse catégoriquement d’aborder le scandale Andrew

En déplacement en Jordanie pour une mission humanitaire organisée en partenariat avec l’Organisation mondiale de la santé, le prince Harry et son épouse Meghan Markle ont passé deux jours à Amman, visitant des centres de soins et un camp de réfugiés. Le 27 février, le duc de Sussex a accordé un entretien à la chaîne britannique Channel 4 News, avertissant le journaliste avant l’émission qu’il ne souhaitait pas aborder le dossier impliquant son oncle, l’ex-prince Andrew.

En déplacement en Jordanie pour une mission humanitaire organisée en partenariat avec l’Organisation mondiale de la santé, le prince Harry et son épouse Meghan Markle ont passé deux jours à Amman, visitant des centres de soins et un camp de réfugiés. Le 27 février, le duc de Sussex a accordé un entretien à la chaîne britannique Channel 4 News, avertissant le journaliste avant l’émission qu’il ne souhaitait pas aborder le dossier impliquant son oncle, l’ex-prince Andrew.

L’ex-prince Andrew, mis en cause dans l’affaire Epstein, a été placé en garde à vue le 19 février à Sandringham pour « suspicion de faute professionnelle dans l’exercice de ses fonctions publiques », rappelle le reportage. Harry a donc choisi de ne pas commenter ce scandale médiatique durant l’interview, préférant concentrer son propos sur la mission en cours.

Aux côtés de Meghan, il a mis en avant le rôle de la Jordanie, qu’il a qualifiée de « leadership moral », et s’est rendu auprès de communautés vulnérables touchées par les conflits et les déplacements forcés, avec une attention particulière portée à la santé mentale. Après plusieurs mois d’échanges avec le directeur général de l’OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, le prince a souligné la nécessité d’évoquer le travail humanitaire accompli par le pays, présenté comme un centre d’appui pour la région, notamment face aux crises à Gaza et en Syrie.

Publicité

Engagement du couple en faveur de Gaza

Dans un hôpital spécialisé d’Amman, les Sussex ont rencontré des patients évacués médicalement depuis Gaza, accueillis en Jordanie alors que le conflit avec Israël se poursuit. Interrogé sur Channel 4 News, Harry a reconnu que, contrairement à certaines réactions internationales, il était impossible sur place d’ignorer la situation et a expliqué que leur présence visait à mettre en lumière la catastrophe humanitaire en cours.

Le couple a également visité le bureau d’Amman de World Central Kitchen, l’ONG fondée par le chef José Andrés et premier partenaire philanthropique d’Archewell Philanthropies. Des bénévoles leur ont fait part des difficultés rencontrées pour acheminer nourriture et aide vers Gaza. Harry a réclamé l’ouverture de couloirs humanitaires et l’accès complet des organisations sur le terrain. Selon People, Archewell a contribué au financement d’évacuations médicales d’enfants depuis Gaza et aux opérations de secours après l’attaque du 7 octobre 2023 en Israël.

Le séjour, annoncé à la dernière minute, s’ajoute aux déplacements internationaux du couple depuis qu’ils ont cessé de représenter officiellement la famille royale il y a six ans. Ils avaient notamment effectué des visites humanitaires au Nigeria en mai 2024 et en Colombie en août 2024. Lors de ce déplacement en Jordanie, ils n’ont pas été reçus par le roi Abdallah II ni par la reine Rania, et le couple avait auparavant collaboré avec l’OMS pendant la pandémie de Covid-19 pour promouvoir l’équité en matière de vaccination.