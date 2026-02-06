Le prince Harry expose ses souvenirs militaires à Montecito

Dans une story Instagram diffusée le jeudi 5 février, Meghan Markle a montré une partie du bureau du couple dans leur demeure de Montecito. Le couple vit à l’écart de la monarchie britannique depuis six ans et leur résidence californienne est estimée à 29 millions de dollars, selon Hello Magazine.

Dans une story Instagram diffusée le jeudi 5 février, Meghan Markle a montré une partie du bureau du couple dans leur demeure de Montecito. Le couple vit à l’écart de la monarchie britannique depuis six ans et leur résidence californienne est estimée à 29 millions de dollars, selon Hello Magazine.

La séquence dévoile notamment Meghan tendant à son époux un produit de sa marque As Ever. Sur une étagère, des insignes militaires sont exposés dans un cadre noir; il n’est pas possible de préciser si ces pièces proviennent de son service actif ou correspondent à des distinctions reçues ultérieurement.

Ces objets évoquent le passé militaire du prince Harry, un pan de sa vie qu’il conserve visible au sein de son intérieur.

Publicité

Son engagement au sein des forces britanniques

Le prince Harry a servi dans l’armée britannique pendant dix ans, de 2005 à 2015. Formé à la Royal Military Academy Sandhurst, il a été officier chez les Blues and Royals et a effectué deux déploiements en Afghanistan : en tant que contrôleur aérien avancé en 2007-2008, puis comme co-pilote et tireur d’hélicoptère Apache avec l’Army Air Corps en 2012-2013. Il a quitté l’armée avec le grade de capitaine.

Harry a qualifié cette période d’expérience fondatrice et elle l’a conduit à créer les Invictus Games en 2014.

Dans ses mémoires Le Suppléant, parues il y a trois ans, il expliquait que l’armée lui avait apporté un but, loin de la pression médiatique, et lui avait permis de se concentrer sur quelque chose de « plus grand que lui » tout en trouvant un refuge hors des projecteurs de la presse britannique.

Publicité