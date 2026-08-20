Le prince Harry et Meghan Markle préparent leur retour au Royaume-Uni

Près de six ans après leur retrait de la vie royale et leur installation aux États-Unis, le prince Harry et Meghan Markle s’apprêtent à revenir au Royaume-Uni avec leurs deux enfants, Archie et Lilibet. La famille devrait y séjourner plus régulièrement, notamment à l’approche de la rentrée scolaire.

Le prince Harry et son épouse Meghan Markle pourraient bientôt retrouver un quotidien plus proche du Royaume-Uni. Le couple prévoit d’y passer davantage de temps avec Archie et Lilibet, dont la rentrée scolaire est attendue en septembre. Installés en Californie depuis 2020, les Sussex ont progressivement construit leur vie loin des obligations officielles de la monarchie britannique.

Leur retour ne signifie toutefois pas une reprise de leurs fonctions royales. Harry et Meghan restent membres de la famille royale, mais ne représentent plus officiellement la Couronne et ne participent pas aux engagements publics au nom de celle-ci.

En janvier 2020, le couple avait annoncé sa décision de renoncer à ses fonctions de membres actifs de la famille royale. Harry et Meghan expliquaient alors vouloir gagner leur indépendance financière et préserver davantage leur vie privée, après plusieurs années marquées par une forte exposition médiatique. Quelques mois plus tard, ils quittaient officiellement leurs fonctions avant de s’installer aux États-Unis.

Depuis, les relations avec la famille royale ont connu des périodes de tension, tandis que le couple a multiplié les projets médiatiques et professionnels. Ce retour progressif au Royaume-Uni pourrait néanmoins marquer une nouvelle étape dans la vie des Sussex, désormais parents de deux enfants.