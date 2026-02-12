Le prince Abdul Mateen et la princesse Anisha Rosnah dévoilent le visage de leur bébé

Le 8 février, le palais royal de Brunéi a annoncé la naissance du premier enfant du prince Abdul Mateen et de la princesse Anisha Rosnah. Le communiqué indique qu’il s’agit d’une princesse née en bonne santé et remercie pour les messages de félicitations et les prières, en exprimant des vœux de santé et de bonheur pour le nouveau-né.

Le mercredi 11 février, le prince Abdul Mateen a publié une première photo du bébé sur son compte Instagram et a dévoilé son prénom : Zahra Mariam Bolkiah. La photographie, apparemment prise au domicile du couple, montre les deux parents souriants vêtus de noir ; le prince, dixième enfant et quatrième fils du sultan Hassanal Bolkiah, tient sa fille dans ses bras. Dans la légende, il a remercié l’équipe du JPMC pour leurs soins et leur soutien et a remercié ceux qui ont envoyé des messages, publication qui a reçu de nombreux commentaires.

