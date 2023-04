Le président des Émirats arabes unis en visite officielle au Caire

Le président des Émirats arabes unis, Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, est arrivé au Caire pour une visite officielle. Accueilli par son homologue égyptien, Abdelfattah El-Sisi, cette visite inopinée réunit deux des alliés les plus importants de la région.

La présidence égyptienne a annoncé via son compte Twitter que le président des Émirats arabes unis avait été reçu à l’aéroport international du Caire par son homologue égyptien, sans donner plus de précisions sur la durée de la visite. Cette rencontre intervient avant une réunion des pays du Golfe qui doit avoir lieu vendredi à Djeddah, en Arabie saoudite, pour discuter de la situation en Syrie et des tensions à Jérusalem.

La visite du président des Émirats arabes unis au Caire témoigne de l’importance des relations entre l’Égypte et les Émirats arabes unis, deux pays qui ont des liens étroits dans de nombreux domaines, notamment la sécurité, la défense et l’économie. Cette visite est également significative dans le contexte actuel de tensions dans la région, en particulier en Syrie et à Jérusalem.

- Publicité-

La visite de Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan au Caire avant la réunion des pays du Golfe souligne l’importance du dialogue et de la coopération entre les États arabes dans la région. Les discussions lors de la réunion de vendredi à Djeddah devraient permettre de trouver des solutions aux crises actuelles et de renforcer la stabilité de la région.