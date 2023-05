Le président de la FIFA sort du silence sur l’affaire Vinicius Jr

-Publicité-

Dans un communiqué publié ce lundi, le président de la FIFA? Gianni Infantino, a apporté son soutien à Vinicius Jr, victime d’insultes racistes lors du match du Real Madrid sur la pelouse de Valence hier soir.

C’est l’affaire qui secoue l’Espagne et le monde du football actuellement. Lors de la défaite du Real Madrid sur la pelouse de Valence (0-1), ce dimanche à l’occasion de la 35e journée de Liga, Vinicius Jr a été victime d’insultes racistes. Le joueur brésilien a déclaré avoir été victime de chants le traitant de singe de la part des spectateurs. Vers la 70e minute du match, Vinicius a indiqué du doigt un supporter, ce qui a conduit les joueurs à signaler les incidents à l’arbitre.

Après la rencontre, Vini a exprimé sa frustration sur les réseaux sociaux, dans un long message dans lequel il a attaqué la ligue espagnole. Depuis, il reçoit des soutiens de toutes parts. Et, après Kylian Mbappé, la légende brésilienne Ronaldo, ou encore le président du Brésil Lula, c’est autour du patron de la FIFA de prendre position pour le joueur Auriverde. Dans un communiqué, Gianni Infantino a déclaré: « Pleine solidarité à Vinicius. Il n’y a pas de place pour le racisme dans le football ou dans la société et la Fifa soutient tous les joueurs qui se sont retrouvés dans une telle situation« .

Gianni Infantino a profité de l’occasion pour rappeler les trois étapes mises en place lors des compétitions organisées par la Fifa en cas d’insultes racistes et a souhaité qu’elles soient « appliquées dans tous les pays et dans toutes les ligues« . « Premièrement, vous arrêtez le match. Dans un second temps, les joueurs quittent le terrain et le speaker annonce que si les attaques continuent, le match sera suspendu. Le match recommence, puis, troisièmement, si les attaques continuent, le match s’arrêtera et les trois points iront à l’adversaire« , a-t-il indiqué. Cette fois-ci, l’affaire réunit tout le monde du football, et la Liga devra prendre ses responsabilités.

