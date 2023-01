Le président biélorusse Alexandre Loukachenko en visite d’État au Zimbabwe

Le Président biélorusse Alexandre Loukachenko est arrivé ce lundi 30 janvier au Zimbabwe pour une visite d’État de deux jours. La Biélorussie espère développer progressivement une coopération stratégique avec le Zimbabwe.

Le président de la Biélorussie, Alexandre Loukachenko, effectue depuis ce lundi 30 janvier 2023, une visite officielle au Zimbabwe. La toute première dans un pays d’Afrique subsaharienne, où il s’entretiendra avec son homologue Emerson Mnangagwa, sur les relations entre leurs deux pays. À sa descente d’avion, il a été accueilli par le Président Emmerson Mnangagwa.

Selon Sputnik news, des entreprises des deux pays ont déjà finalisé plusieurs accords de coopération agricole et un mémorandum d’intention sur la livraison d’équipements à la société d’exploitation de diamants Zimbabwe Consolidated Diamond Company. Au cours de ce séjour, Minsk et Harare comptent étudier la possibilité de créer un hub sur le sol zimbabwéen pour transporter des équipements et produits alimentaires biélorusses vers d’autres pays d’Afrique, a annoncé, le 29 janvier, le chargé d’affaires par intérim de la Biélorussie au Zimbabwe, Dmitri Sakoun.

Le Zimbabwe est un partenaire important de la Biélorussie dans la région d’Afrique australe, et la Biélorussie cherche à atteindre progressivement le niveau stratégique de coopération le plus élevé avec le Zimbabwe, a fait savoir M. Loukachenko lors de sa rencontre avec son homologue zimbabwéen, Emmerson Mnangagwa. M. Mnangagwa a quant à lui déclaré que la Biélorussie et le Zimbabwe disposent des liens étroits. « Mon gouvernement et le peuple du Zimbabwe considèrent la Biélorussie comme un pays frère », a-t-il souligné.