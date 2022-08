Le président algérien appelle les militaires au pouvoir au Mali à «retourner à la légalité»

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a appelé dans la soirée du 31 juillet les militaires au pouvoir au Mali à retourner à la légalité « dans les meilleurs délais » et à appliquer l’accord d’Alger.

Dans un entretien télévisé à la presse locale le dimanche 31 juillet, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a envoyé un message clair aux autorités maliennes. « Je demande aux dirigeants actuels du Mali de retourner à la légalité dans les meilleurs délais. De donner la parole au peuple et d’aller vers des élections », a lancé le chef de l’Etat algérien lors de son entretien périodique avec la presse locale diffusé à la télévison et à la radio. « Tant que l’accord d’Alger ne sera pas appliqué, les problèmes au Mali persisteront », a-t-il par ailleurs estimé.

L’Algérie, qui partage avec son voisin du sud quelque 1400 km de frontières, a pris une part active à l’accord de paix signé en 2015 avec la rébellion indépendantiste pour mettre fin à la guerre au Mali, mais son application reste aléatoire. Les ex-rebelles ont récemment officiellement déploré « l’abandon de l’accord » par le gouvernement malien de transition, avant de manifester « beaucoup d’inquiétude » face à la dégradation de la situation sécuritaire du pays. Les ex-rebelles de la Coordination des Mouvements de l’Azawad (CMA) contrôlent toujours la ville de Kidal située au nord-est du Mali, dans une région frontalière à l’Algérie.

« Une partie » du terrorisme « est fabriquée »

« Le terrorisme existe au Mali mais une partie est fabriquée », a également accusé le chef de l’Etat algérien estimant que certaines parties ne veulent pas que la situation s’améliore et que la dégradation de la situation au Mali « aiguise les appétits de certains Etats » qu’il n’a pas nommés. « A chaque fois que nous tentons de rassembler les frères (les belligérants maliens) dans un pays donné, certaines parties s’ingèrent (…), l’Algérie est enviée pour son rôle », a-t-il ajouté, affirmant que son pays « traite avec les Etats africains de bonne foi et avec sincérité pour régler les problèmes », rapporte l’agence de presse algérienne APS. Abdelmadjid Tebboune a ainsi fait savoir que son pays était prêt à aider les Maliens économiquement et politiquement.