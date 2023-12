Le Premier ministre Burkinabè Apollinaire Joachimson Kyelem de Tambela fait officier de l’ordre national du Mali

- Publicité-

Le chef du gouvernement burkinabè, Dr Apollinaire Joachimson KYELEM de TAMBELA a reçu le vendredi 29 décembre 2023 à Ouagadougou des mains du Premier ministre malien Choguel Kokalla Maïga, la médaille d’officier de l’Ordre national du Mali à titre étranger. En plus du Premier ministre, la république du Mali a élevé au rang de chevalier de l’ordre national à titre étranger le ministre du Développement Industriel, du Commerce, de l’Artisanat et des Petites et Moyennes Entreprises, Serge Gnaniodem Poda.

L’axe Ouagadougou-Bamako est au beau fixe avec le renforcement des liens diplomatiques entre les deux capitales et leur convergence de vue sur plusieurs points d’actualité régionale et africaine. L’arrivée dans la capitale burkinabè ce vendredi 29 décembre 2023 d’une forte délégation malienne avec à sa tête le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga, est la preuve de l’excellence des relations entre les présidents Ibrahim Traoré du Burkina Faso et Assimi Goïta du Mali.

La décoration du Premier ministre Dr Apollinaire Joachimson Kyelem de Tambela et du ministre Serge Gnaniodem PODA est une décision du Président de la transition du Mali, le Colonel Assimi Goïta, a fait savoir le chef du gouvernement malien Choguel K. Maïga. « Cette distinction est la reconnaissance des actions entreprises dans le renforcement de la coopération dans les domaines politiques, économiques, culturelles entre les deux pays », a laissé entendre le ministre Serge G. PODA chargé du Commerce. Il a également dédié cette distinction à l’ensemble du peuple burkinabè et au chef de l’Etat, président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré.

A la suite de la cérémonie de décoration, les premiers ministres Dr Apollinaire Joachimson Kyelem de Tambela et Choguel Kokalla Maïga se sont envolés dans le même avion pour Niamey au Niger où ils prennent part à une rencontre avec leur homologue nigérien, Ali Lamine Zeine.