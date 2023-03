Le PM britannique Rishi Sunak accueilli à l’Élysée par son « ami » Emmanuel Macron

Emmanuel Macron a accueilli vendredi à Paris en « ami » Rishi Sunak pour un sommet du « renouveau ». Ce sommet vise à écrire le « renouveau » de l’alliance « essentielle » entre la France et le Royaume-Uni après des années de brouilles.

Quinze jours avant une visite Etat en France du roi Charles III pour son premier déplacement à l’étranger, le président français a donné l’accolade au Premier ministre britannique sur le perron de l’Elysée, avant d’enchaîner les entretiens pour renforcer la lutte contre l’immigration clandestine et la coopération sur la défense et l’aide militaire à l’Ukraine.

« Notre histoire ancienne, notre proximité et notre vision partagée des défis mondiaux signifient qu’un partenariat étroit entre le Royaume-Uni et la France n’est pas seulement important, il est essentiel », a déclaré Rishi Sunak dans un communiqué. « Alors que nous sommes confrontés à des menaces nouvelles et inédites, il est crucial de renforcer les fondations de notre alliance pour être prêts à affronter les défis du futur », a-t-il ajouté.

De quoi faciliter un tournant. Les relations ont en effet rarement été au beau fixe entre Emmanuel Macron et l'ex-premier ministre Boris Johnson, et elles s'étaient encore dégradées avec son éphémère successeure Liz Truss qui avait, un temps, refusé de dire si le président français était un « ami ou [un] ennemi » du Royaume-Uni.

Du Brexit à la pandémie en passant par une vive brouille au sujet des alliances dans la région Asie-Pacifique, de multiples crises avaient d’ailleurs interrompu la tradition des sommets annuels, le dernier remontant à 2018. La « priorité » est donc une « reconnexion », pour « reprendre des habitudes de travail communes » entre les deux dirigeants, qui seront accompagnés chacun de sept ministres, souligne-t-on à l’Elysée.