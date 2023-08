« Le plus grand magicien »: le monde du foot rend hommage à Jay Jay Okocha pour son 50è anniversaire

L’ancien capitaine des Super Eagles, Austin Okocha, a été largement célébré lundi par ses anciens clubs, la Fédération nigériane de football ainsi que la FIFA, alors que le nouveau ministre nigérian des sports a soufflé sa 50è bougie.

Né le 14 août 1973 à Enugu, Jay Jay Okocha s’est fait un nom en jouant pour le Nigeria lors de la Coupe d’Afrique des Nations, des Jeux olympiques et de la Coupe du monde, avant de se retirer du football international en 2006. Après avoir joué pour les Rangers d’Enugu au Nigeria, il a également joué pour sept clubs en Europe et en Asie.

Une riche biographie saluée par la NFF qui a rendu un grand hommage à celui qui a porté le maillot national à 73 reprises, alors que l’actuel ministre des sports a fêté lundi ses 50 ans. « Joyeux anniversaire à l’ancien milieu de terrain et capitaine des Super Eagles Augustine ‘Jay-Jay’ Okocha, qui a 50 ans aujourd’hui (lundi). Cordiales acclamations Jay-Jay. Tellement bien, ils vous ont nommé deux fois », lit-on dans le message de la NFF.

- Publicité-

Le Nigeria et Okocha n’ont peut-être pas remporté la Coupe du monde, mais l’instance dirigeante du football mondial, la FIFA, a également reconnu son talent exceptionnel. « L’un des plus grands magiciens du football. Tellement bon qu’ils l’ont nommé deux fois, joyeux 50e anniversaire Jay-Jay Okocha« , a écrit l’administration de Gianni Infantino.

Les sept fois champions de la NPFL, les Enugu Rangers, ont également eu un mot pour leur ancien joueur: « Joyeux anniversaire à la légende des Rangers, Austin Jay-Jay Okocha. En 1990, il rejoint les Enugu Rangers. Pendant son séjour au club, il a produit de nombreuses performances spectaculaires, dont une où il a terminé et marqué un but contre le gardien nigérian expérimenté Willy Okpara lors d’un match contre les BCC Lions. De nous tous au Rangers International FC, Enugu, nous vous souhaitons le meilleur maintenant et toujours.«

Articles similaires