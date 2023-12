Le père Noël débarque à Canal+ Bénin: baisse du prix du décodeur HD avec des offres exceptionnelles

La direction générale de Canal+ Bénin a annoncé ce vendredi 1er décembre 2023, lors d’une conférence de presse, la baisse du prix du décodeur HD ainsi que plusieurs autres offres et opportunités pour le bonheur des abonnés en cette fin d’année.

En 2023, Canal+ Bénin a passé une année palpitante en termes de contenus époustouflants. Et pour célébrer cette joie, la chaîne promet de faire vivre d’inoubliables moments de fêtes de fin d’année à ses abonnés. La bonne nouvelle a été annoncée par Yacine Alao, Directrice Générale de Canal+ Bénin.

« On arrive avec le père Noël et cette année, on est plus généreux que jamais, que ce soit en termes de contenus, d’offres promotionnelles qu’on n’a jamais faites, pour que le plus grand nombre puisse profiter de ces contenus exclusifs », a-t-elle brièvement évoqué.

Pour Yacine Alao, ce mois de décembre est exceptionnel : « S’il y a deux choses à retenir c’est qu’on a un contenu inédit avec des programmes pour toute la famille, que ce soit pour les petits ou pour les grands. La deuxième étape c’est des offres qu’on n’a jamais faites ».

- Publicité-

De nouvelles chaînes débarquent sur Canal+

Les offres en termes de contenu prévues par Canal+ pour cette fin d’année ont été présentées par Barnes Vidjinnangni, responsable de la communication de Canal+ Bénin.

« Aujourd’hui, nous avons plus de 400 chaînes de télévision et de radio disponibles en fonction des formules de nos abonnés, de la formule Accès à la formule Tout Canal+. Vous avez des chaînes thématiques (huit au total Ndrl), des émissions, je dirais simplement le meilleur de la télévision, le meilleur du divertissement pour les grands et les petits », a-t-elle expliqué.

La toute nouvelle chaîne est Canal+ CAN, qui est disponible sur le Canal 9. Cette chaîne permettra à tous les passionnés de football de vivre et de vibrer au rythme des jeux de passe sur le terrain du plus grand rendez-vous de football africain, la CAN 2023, qui aura lieu en Côte d’Ivoire. Pour l’occasion, Canal+ assure que les matchs seront partagés entre Canal+ CAN et Canal+ Sport1. Les 54 matchs seront disponibles à partir de la formule access.

- Publicité-

Parmi les nouvelles chaînes de Canal+ figure la chaîne béninoise Eden TV, qui est désormais sur les bouquets Canal+ sur le Canal 287. En raison de l’apparition de nouvelles chaînes, les chaînes béninoises ont changé de numéro sur le Bouquet Canal+.

L’ORTB est désormais disponible sur le canal 280, A+ Bénin sur le canal 33 pour les abonnés vivant au Bénin et 281 pour ceux qui sont en dehors du Bénin. Canal3 est accessible au 282, Golf TV au 283 et TV Carrefour au 284, et E-Télé sur le canal 285.

Baisse du prix du décodeur…

La bonne nouvelle, c’est que le décodeur HD est à 1000F CFA à partir de la formule évasion. Le cadeau ne s’arrête pas au décodeur car Canal+ met également à la disposition de ses abonnés des techniciens agréés. « Faites appel aux professionnels pour avoir une meilleure expérience télé, disponible aussi bien chez les distributeurs que dans les boutiques Canal+, avec un prix d’installation cadeau de 2000F CFA. », a proposé Barnes Vidjinnangni.

Des offres exceptonnelles pour les fêtes de fin d’années

Selon Boris Agbélé, customer value manager à Canal+ Bénin, pour les fêtes de fin d’année, c’est avec un coeur rempli de reconnaissance que Canal+ veut célébrer ses abonnés avec un cadeau exceptionnel. Il soutient que tout réabonnement donne droit à 30 jours de la formule tout Canal du 1er au 31 décembre 2023 dans la limite des stocks disponibles. Le réabonnement se fait dans toutes les boutiques Canal+ mais également avec tous les partenaires de téléphonie mobile Moov Africa Bénin, MTN Bénin et Celtiis Cash.

Que vous ayez les images actuellement ou que vous ne les ayez pas, ou qu’elles soient coupées, si vous vous réabonnez, vous avez 30 jours à la formule tout Canal, la formule de 40.000F CFA. Les personnes qui ne font pas encore partie de la famille Canal+ sont invitées à se rendre dans les points de vente pour pouvoir bénéficier de cette offre exceptionnelle en prenant le décodeur à 1000FCFA au lieu de 5000FCFA », a-t-il ajouté. L’offre est cumulable une seule fois.

Pour toute préoccupation, les abonnés Canal+ peuvent contacter le service client au 7055 ou contacter Canal+ via Facebook sur la page Canal+ Bénin pour obtenir satisfaction à toutes leurs préoccupations.