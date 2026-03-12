Le penthouse bruxellois de Stromae

Ce 12 mars 2026, Stromae fête ses 41 ans. Loin des tournées mondiales et des millions d’albums vendus, l’auteur de hits internationaux vit aujourd’hui une existence largement tournée vers la discrétion, la famille et le repos, après l’annulation de sa tournée Multitude pour raisons de santé.

Ce 12 mars 2026, Stromae fête ses 41 ans. Loin des tournées mondiales et des millions d’albums vendus, l’auteur de hits internationaux vit aujourd’hui une existence largement tournée vers la discrétion, la famille et le repos, après l’annulation de sa tournée Multitude pour raisons de santé.

Né Paul Van Haver, Stromae s’est imposé au début des années 2010 comme une figure majeure de la scène francophone. En 2010, le tube Alors on danse le propulse sur la scène internationale ; trois ans plus tard, l’album Racine carrée conforte sa notoriété avec des titres devenus incontournables tels que Papaoutai, Formidable et Tous les mêmes. Son univers mêlant électro, chanson française et influences africaines, ainsi que ses clips et mises en scène travaillés, ont largement contribué à son rayonnement.

Sa trajectoire artistique a toutefois été marquée par des interruptions liées à sa santé. En 2015, il avait déjà interrompu sa carrière à la suite d’une dépression survenue après un traitement contre le paludisme. Après plusieurs années de silence, il revient en 2022 avec l’album Multitude et une tournée internationale programmée, dont l’ensemble des dates restantes a été annulé en mai 2023 pour raisons de santé. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, il avait indiqué que son état ne lui permettait plus de poursuivre les concerts et que sa convalescence serait plus longue que prévu.

Publicité

Un retrait centré sur la vie privée et la convalescence

Depuis cet arrêt, l’artiste s’est installé dans un penthouse situé dans la commune de Forest, à Bruxelles. Installé au dernier étage d’un immeuble moderne, ce logement spacieux lui offre une relative tranquillité, selon des riverains, loin de la pression médiatique et des tournées qui ont rythmé sa carrière.

Les voisins décrivent Paul Van Haver comme un résident discret et courtois qui souhaite être appelé par son prénom plutôt que par son nom de scène. « Ici, c’est Paul, pas Stromae », rapporte un habitant. D’autres résidents assurent qu’il entretient des relations normales avec le voisinage et qu’il n’affiche pas de comportement prétentieux.

La période de retrait s’accompagne du soutien rapproché de sa femme, Coralie Barbier, styliste et directrice artistique, qui l’accompagne depuis de nombreuses années. Le couple s’est marié en décembre 2015 lors d’une cérémonie discrète en Belgique et a cofondé la marque de vêtements Mosaert, anagramme du nom de scène de l’artiste. Leur collaboration artistique se manifeste notamment dans les costumes et l’identité visuelle qui ont accompagné ses performances.

Publicité

En 2018, le couple a accueilli un premier enfant, un garçon dont l’intimité est protégée. La vie de famille figure parmi les éléments évoqués comme prioritaires dans le quotidien de l’artiste pendant cette phase de convalescence.