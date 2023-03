« Le passé de ma compagne ne me … », Marco Versace réagit à sa vie de couple avec Vitale

Au cœur de la polémique depuis l’annonce de son mariage avec la chanteuse Vitale, Marco Versace a fini par répondre aux critiques lors de son passage sur l’émission « Accusé, levez-vous » du samedi 4 mars 2023.

Marco Versace assume sa relation amoureuse avec la chanteuse Vitale. Mais ce n’est pas pour autant qu’il compte laisser les détracteurs de sa future épouse s’en prendre à sa femme. C’est pourquoi, il informe qui veut l’entendre qu’il n’a rien à foutre du passé de vitale.

« Ça fait 1 an et demi que Vitale et moi nous nous fréquentons. Quand elle est en France, c’est chez moi qu’elle loge. Mes deux enfants, ma famille, la connaissent en tant que ma compagne. Je me suis présenté à ses parents. Accompagné de mon père, je suis allé à Bouafflé me présenter officiellement au père de ma compagne ainsi qu’à toute sa grande famille. Notre mariage est prévu pour cette année. La date et le lieu sont déjà arrêtés », a-t-il expliqué.

A le croire, pour avoir été danseur, animateur de l’émission « Varietoscope », musicien puis batteur, il maitrise les aléas du showbiz. « Donc, le showbiz n’est pas nouveau pour moi. En tant qu’homme, j’ai aussi un passé. Avant Vitale, j’ai déjà entretenu des relations avec des femmes publiques. Donc, le passé de ma compagne ne m’intéresse pas. En amour je ne calcule pas », a-t-il répondu aux critiques.

Mieux, il souligne qu’il ne cherche pas à savoir comment il faut se positionner avec une femme. « Aucun homme n’est déjà parti avec les parties intimes d’une femme. Les bruits de couloir, les racontars sur la vie d’artistes, de stars, je n’y accorde aucun intérêt. Si en plus de l’amour, la personne en face à la tête sur les épaules, c’est l’essentiel », a lâché Marco Versace.

Cette réaction de Marco Versace devrait mettre fin aux critiques des détracteurs de la chanteuse ivoirienne Vitale qui pensent qu’elle joue avec lui ou qu’il pourrait s’agir d’un nouveau d’un nouveau coup de buzz.

Avant Marco Versace, Vitale avait directement répondu à l’animatrice et humoriste Yvidéro qui l’a traité en direct sur son émission « Yvidéroshow » de « Reine des mariages forcés ».