Le partage de compte : une révolution pour soulager le porte-monnaie ?

Avec la Coupe du monde 2022 qui s’ouvre dans quelques semaines, voici quelques moyens simples et pratiques pour réduire presque de moitié le coût des abonnements sur Netflix sans modifier la qualité du service auquel vous aurez accès.

On nous rabâche les oreilles avec ça depuis des mois : il va falloir serrer la ceinture car les prix augmentent et les premières dépenses à passer à la trappe dans ces conditions sont celles des loisirs.

Mais sommes-nous prêts à faire des concessions sur tous nos passe-temps favoris ? Heureusement, rien ne nous y oblige et pour cause : il existe des solutions pour réduire nos dépenses tout en conservant un accès aux mêmes services à moindre coût.

Comme 223 millions de Terriens, vous possédez peut-être un compte Netflix mais saviez-vous qu’il est possible de faire des économies sur votre abonnement ?

Pour ce faire, rien de plus simple, rendez-vous sur une application de partage de compte telle que Spliiit qui vous mettra en relation avec d’autres particuliers souhaitant souscrire à un abonnement sur la plateforme.

Ce genre d’application vous permettra de réduire presque de moitié le coût de votre abonnement sans modifier la qualité du service auquel vous aurez accès.

Quand partager son compte ?

Cette solution est intéressante pour les personnes souhaitant utiliser ponctuellement une plateforme. Par exemple, vous voudrez sans doute regarder la Coupe du monde 2022 en streaming ou le Super Bowl de février.

En effet, ceux-ci sont, d’après ExpressVPN, les deux événements mondiaux suscitant le plus d’intérêt chez les utilisateurs des plateformes de streaming sportif. Pour avoir accès à ces chamapionnats, vous pourrez souscrire à un abonnement partagé sur une plateforme diffusant l’objet de votre convoitise le temps de son déroulement et le résilier ensuite.

Cette option est également durable pour les grands consommateurs de streaming souhaitant simplement faire des économies dans la mesure où les plateformes ne décident pas de facturer le partage de compte.

En effet, si à partir de 2023 Netflix compte facturer à ses abonnés le partage de compte, vous pourrez profiter des avantages des applications de partage pour d’autres plateformes de streaming telles qu’Amazon Prime, Disney+ ou encore Canal+ et d’autres plateformes sportives. Plus aucun match des Écureuils, ne vous échappera.

Netflix compte mettre fin au partage de compte début 2023https://t.co/N4e82EfObZ pic.twitter.com/hgLyiNKxle — BFMTV (@BFMTV) October 19, 2022

Des milliers de possibilités

Si nous avons beaucoup parlé des plateformes de streaming vidéo, l’option de partage de compte est également disponible pour d’autres applications telles que Spotify, YouTube Premium, Deezer ou encore Apple One pour la musique mais aussi Canva, Antidote, Setapp ou CleanMyMac X pour des logiciels en tous genres.

Même les amateurs de méditation et de yoga y trouveront leur compte. La plateforme Spliiit par exemple propose des offres de partage de compte pour les applications Calm, Headspace, iFit, ou encore Hypnoledge. De quoi s’alléger mentalement et financièrement.

Universal+ et Paramount+ arrivent, le guide pour choisir votre plateforme de streaming https://t.co/cv3DlihfNs— Le HuffPost (@LeHuffPost) October 18, 2022



Vous l’aurez compris, le partage de compte sera votre allié cet hiver pour faire des économies et vous permettra également de tester les fonctionnalités premium de certaines applications sans devoir débourser de sommes trop importantes. Les possibilités sont infinies, interchangeables et accessibles, de quoi ne plus savoir où donner de la tête.