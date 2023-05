Le Parlement ougandais approuve une augmentation de 10 % du budget 2023-2024

- Publicité-

Le Parlement ougandais a donné son accord à une proposition gouvernementale visant à augmenter les dépenses de 10 % pour l’exercice 2023-2024. Le budget révisé s’élèvera désormais à 52 730 mille milliards de shillings (environ 14 milliards de dollars), soit une augmentation de plus de 4 milliards de dollars par rapport à l’année précédente.

Le gouvernement ougandais a obtenu l’approbation du Parlement pour augmenter le budget de l’exercice 2023-2024 de 10 %, portant ainsi les dépenses totales à 52 730 mille milliards de shillings, soit une augmentation significative par rapport à l’année précédente. Le ministère des Finances a déclaré que cette décision était nécessaire pour soutenir des projets clés dans les domaines de l’énergie, des transports, des travaux publics et de la santé.

Cependant, les membres de l’opposition ont exprimé leurs préoccupations quant à la dépendance croissante du gouvernement aux prêts pour couvrir ces dépenses. Selon les députés de l’opposition, l’accumulation de la dette publique a progressivement augmenté le coût du crédit, ce qui a nui au secteur privé et rendu l’accès au crédit plus onéreux. Ils soulignent que la politique budgétaire actuelle menace la stabilité économique du pays.



Le chef de l’opposition au Parlement ougandais, Mathias Mpuuga, a exprimé ses inquiétudes sur les réseaux sociaux, soulignant l’augmentation constante de la dette publique et le coût croissant du crédit. Il a déclaré que cette situation avait affaibli le secteur privé et rendu les emprunts coûteux pour les entreprises et les particuliers.

Le ministère des Finances a tenté d’apaiser ces préoccupations en annonçant qu’aucun nouvel emprunt ne serait contracté au cours de l’exercice 2023-2024, dans le but de réduire la pression sur les intérêts de la dette. Cependant, il n’a pas fourni de détails sur la manière dont les fonds seraient alloués, laissant certains observateurs inquiets quant à une éventuelle mauvaise gestion des ressources financières.