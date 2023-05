Le Paris Saint-Germain suspend Lionel Messi

-Publicité-

Selon les informations de RMC Sport, le PSG a pris ce mardi soir la décision de suspendre Lionel Messi pour deux semaines avec effet immédiat. Le club a sanctionné la star argentine pour son déplacement non autorisé en Arabie Saoudite.

Dimanche dernier, le PSG perdait son match de Ligue 1 contre Lorient (1-3). Une défaite qui a provoqué la colère des supporters et des observateurs agacés par les déconvenues qui s’enchaînent cette saison pour le club français. Pourtant, au lendemain de ce déplacement, Lionel Messi a pris la décision de se rendre en Arabie Saoudite contre l’avis de son club. Un déplacement qui va coûter cher au septuple Ballon d’Or.

En effet, selon les informations de RMC Sport, le PSG a pris la décision de suspendre Lionel Messi pour une durée de deux semaines. Durant toute la période de sa sanction, le champion du monde 2022 ne pourra pas jouer ni s’entraîner, et ne sera pas payé. Toujours selon la même source, les dirigeants parisiens considèrent l’acte de l’Argentin comme une sérieuse erreur en interne. Ils ont en conséquence lancé une procédure disciplinaire classique suite à un manquement et absence d’un employé sans aucune autorisation.

Lionel Messi va donc manquer les matchs de championnat dimanche à Troyes et contre l’AC Ajaccio le 13 mai. Il devrait ainsi être de retour face à l’AJ Auxerre le 21 mai prochain. En prenant cette décision, le PSG a décidé de taper du poing sur la table. Le club envoie le message que désormais plus aucun joueur ne sera au-dessus de l’institution.

D’un autre côté, cette sanction contre Lionel Messi va raviver les rumeurs sur l’avenir de la Pulga. Le capitaine de L’Albiceleste est annoncé sur le départ en fin de saison et cette option semble de plus en plus probable.

