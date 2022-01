Le Pape François très « préoccupé » par les tensions croissantes en Ukraine

Le Pape François a exprimé ce dimanche, ses profondes inquiétudes sur la sécurité en Europe, évoquant les tensions croissantes en Ukraine. Il a appelé au dialogue pour la paix et annoncé une journée de prière pour l’Ukraine.

Le Souverain Pontife a déclaré ce dimanche 23 janvier, qu’il suivait « avec préoccupation » les tensions croissantes en Ukraine. « Je suis avec préoccupation les tensions croissantes qui menacent d’infliger un nouveau coup à la paix en Ukraine, et remettent en cause la sécurité du continent européen, avec des répercussions toujours plus larges », a-t-il déclaré à l’issue de son Angélus dominical sur la place Saint-Pierre.

Celui qui poursuit ses propres objectifs au détriment des autres, méconnaît sa propre vocation d’homme, car nous avons tous été créés frères , a déclaré le Pape. « Pour cette raison et avec préoccupation, étant donné les tensions actuelles, je propose que le mercredi 26 janvier soit une journée de prière pour la paix » , poursuit-il.

La situation dans l’Est de l’Ukraine est depuis plusieurs semaines l’objet d’un bras de fer entre la Russie et les pays occidentaux. Moscou a massé des troupes à la frontière avec l’Ukraine et est accusé de vouloir envahir son voisin, ce que dément catégoriquement Moscou. Les récents pourparlers diplomatiques entre les Etats-Unis et la Russie sur la question ukrainienne se sont tous soldés par un échec.