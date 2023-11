Le Pape François en appelle à une « solution à deux États » pour le Moyen-Orient

- Publicité-

Le Pape François, chef de l’Église catholique, a fait un appel poignant en faveur d’une « solution à deux États » pour résoudre le conflit israélo-palestinien. Dans une interview à la chaîne italienne Rai1, le souverain pontife a exprimé ses inquiétudes quant à l’escalade du conflit au Moyen-Orient et a souligné que la paix et le dialogue étaient les seules voies vers une résolution durable.

Le Pape François a ajouté sa voix au débat sur le conflit israélo-palestinien en appelant à la mise en œuvre d’une « solution à deux États ». Dans une interview accordée à la chaîne gouvernementale italienne Rai1, le Pape a exprimé sa préoccupation concernant l’intensification du conflit et son potentiel impact à l’échelle mondiale.

Le souverain pontife a souligné l’importance de la paix et du dialogue, affirmant que la guerre ne pouvait résoudre aucun conflit. Il a déclaré : « Il y a deux peuples qui doivent vivre ensemble, et avec cette sage solution, il doit y avoir deux peuples et deux États ».

Depuis le 7 octobre, la région a été le théâtre de frappes aériennes israéliennes sur des quartiers résidentiels de la bande de Gaza, provoquant des destructions massives et causant la perte tragique de milliers de vies palestiniennes, dont de nombreux enfants. Parallèlement, des troubles ont éclaté en Cisjordanie occupée, entraînant des pertes humaines et des arrestations massives.