Le palmarès de Neymar au Paris Saint-Germain

Après six années passées au club, Neymar a quitté le PSG ce mardi pour rejoindre Al Hilal en Arabie saoudite. Malgré un parcours parisien gâché par les blessures et les polémiques, le brésilien aura accompli de belles choses.

En 2017, le Paris Saint-Germain réalise un transfert retentissant qui enflamme l’ensemble de la planète football : Neymar Jr rejoint les rangs du club de la capitale, établissant ainsi un montant de transfert sans précédent. Il fait son début officiel sous ses nouvelles couleurs, lors du déplacement à Guingamp en Ligue 1. En un temps record, il s’assimile parfaitement au groupe, délivrant une passe décisive et inscrivant un but lors de son tout premier match.

Cependant, c’est lors de la troisième journée, au Parc des Princes contre Toulouse, que Neymar Jr déploie un véritable festival de compétences. Offrant des passes décisives exquises, démontrant des talents techniques époustouflants et trouvant le chemin des filets à plusieurs reprises, il expose l’étendue de son génie au public enflammé.

Lors de la première saison avec le club de la capitale française, Neymar a disputé 30 matchs, il inscrit 28 buts, réalise 16 passes décisives et contribue à l’obtention de 3 titres majeurs (le Championnat de France, la Coupe de France et la Coupe de la Ligue).

Au fil des saisons, son palmarès s’enrichit avec quatre couronnements en Ligue 1 (en 2019, 2020, 2022 et 2023), ainsi que deux triomphes en Coupe de France (en 2020 et 2021), une victoire en Coupe de la Ligue (en 2020) et trois trophées des champions (en 2018, 2020 et 2022). Ces succès éloquents sont étayés par des statistiques individuelles tout aussi impressionnantes.

Pendant les six années qu’il passe dans la capitale, le talentueux attaquant brésilien pulvérise les compteurs avec 118 buts marqués en 173 apparitions, ce qui le positionne au quatrième rang des meilleurs buteurs de l’histoire du Paris Saint-Germain. Au-delà des chiffres, Neymar Jr enchante les aficionados du Parc des Princes grâce à ses prouesses techniques hors du commun, témoins d’un savoir-faire qu’il maîtrise à la perfection.

Malheureusement, les blessures à répétition, les polémiques sur sa vie extra-sportive et les rapports compliqués lors de ses dernières années avec les supporters et certains de ses coéquipiers auront terni quelque peu le parcours de Neymar en France. Néanmoins le brésilien quitte Paris en véritable légende, comme le souligne le Paris Saint-Germain sur son site.

