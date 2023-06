Le onze de légende de la carrière de Zlatan Ibrahimovic

-Publicité-

Dans son livre intitulé « Je suis le football », Zlatan Ibrahimovic, qui a récemment raccroché les crampons, dresse son onze des joueurs les plus forts avec qui il a évolué. Et cette équipe est effrayante.

Le week-end dernier, lors de la dernière journée de Serie A et du dernier match de la saison du Milan AC, Zlatan Ibrahimovic a annoncé sa retraite sportive. L’attaquant suédois de 41 ans dit ainsi adieu aux pelouses après avoir marqué l’histoire du football pendant les 20 dernières années. Évidemment, au cours de sa carrière passée dans de nombreux super clubs européens, tels que le FC Barcelone, le Milan AC, le PSG, Manchester United ou encore la Juventus, le néo retraité a côtoyé plusieurs des plus grands joueurs de ce sport.

L’ancien Parisien a d’ailleurs sorti un livre sobrement intitulé « Je suis le football » dans lequel il dresse son onze des joueurs les plus forts avec qui il a évolué. Une équipe qui en jette. Ibrahimovic a opté pour un 4-3-3 avec la légende de la Juventus Turin, Gianluigi Buffon, dans les buts. La défense est formée par le quatuor Lilian Thuram, en latéral droit, son grand ami Maxwell à gauche, et Thiago Silva «un Ibra en défense» et Alessandro Nesta, dans l’axe.

- Publicité-

Au milieu, Zlatan Ibrahimovic a choisi Patrick Vieira, Xavi Hernandez, l’actuel coach du FC Barcelone, et Pavel Nedved. Enfin attaque, il aligne un trio qui ferait rêver n’importe qui avec les présences de Lionel Messi, Ronaldinho et… évidemment, lui-même en numéro 9. Une équipe qui aurait tout détruit sur son passage, on imagine bien.

Le onze de la carrière de Zlatan Ibrahimovic

Buffon- Maxwell, Thiago Silva, Alessandro Nesta, Lilian Thuram- Patrick Viera, Xavi Hernandez, Pavel Nedved- Lionel Messi, Zlatan Ibrahimovic, Ronaldinho

Articles similaires