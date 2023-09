Le Nigeria remporte les Championnats d’Afrique paralympiques

-Publicité-

Le Nigeria a décroché le titre de champion aux Championnats d’Afrique Para de l’ITTF 2023, qui se sont clôturés ce week-end à Gizeh, en Égypte.

Cette compétition de trois jours a réuni des athlètes venus d’Égypte, d’Algérie, du Nigeria, de l’île Maurice, du Cameroun, d’Afrique du Sud, du Kenya et de la Côte d’Ivoire, qui ont participé aux épreuves de simple, de double et de double mixte.

L’équipe nigériane s’est particulièrement illustrée en remportant 12 médailles d’or, ce qui lui a permis de détrôner l’Égypte en tant que nouvelle puissance du para-tennis de table en Afrique. Les Nigérians ont montré leur domination dans l’épreuve en simple, s’assurant ainsi la majorité des places qualificatives pour les Jeux Paralympiques de Paris 2024.

- Publicité-

Sur les 14 places qualificatives en jeu, le Nigeria a décroché neuf, tandis que l’Égypte s’est contentée de cinq dans les épreuves en simple. Cependant, l’équipe hôte a brillé dans les épreuves de double et de double mixte en remportant cinq médailles d’or contre deux pour les Nigérians.

12 médailles d’or pour le Nigéria

Au classement général des médailles, le Nigeria a remporté 12 breloques en or tandis que l’Égypte en a remporté 10, abandonnant ainsi sa domination à la nation ouest-africaine. Le président de la Fédération africaine de tennis de table, Khaled El-Salhy, a félicité toutes les équipes participantes et a qualifié le tournoi de succès, notamment grâce aux installations et à l’hospitalité offertes par la Fédération égyptienne de tennis de table.

« Je suis tellement heureux que nous ayons une amélioration de la participation cette année, surtout avec le nombre de pays qui ont participé au tournoi de cette année. Les joueurs ont donné une bonne image d’eux-mêmes ; ils ont montré leur qualité à en juger par les matches. Je félicite l’ETTF et le gouvernement égyptien pour avoir été de bons hôtes et j’espère que nos joueurs rendront le continent fier« , a-t-il déclaré.

Articles similaires