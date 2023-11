Le Nigeria et le Danemark s’unissent pour promouvoir l’énergie verte

- Publicité-

Le ministre d’État à l’Environnement du Nigeria, Iziaq Salako, a annoncé un partenariat stratégique avec le Danemark pour stimuler l’énergie verte et à atténuer les impacts du changement climatique. Cette collaboration vise à orienter l’économie vers une voie plus durable.

Le Nigeria et le Danemark ont scellé un accord dans le domaine de l’énergie verte et de la lutte contre le changement climatique. Le ministre d’État à l’Environnement du Nigeria, Iziaq Salako, a accueilli son homologue danois, Dan Jorgensen, au siège du ministère à Abuja. Salako a souligné que ce partenariat stratégique était important pour atténuer les effets néfastes du changement climatique et favoriser la transition vers une économie verte.

Lors de la rencontre, M. Salako a exprimé l’engagement du Nigeria à éviter les catastrophes environnementales, telles que les inondations, qui peuvent plonger les populations dans la pauvreté. Il a souligné que le changement climatique nécessitait une coopération mondiale pour être efficacement abordé. Le ministre d’État a assuré que cette collaboration avec le Danemark contribuerait à guider l’économie nigériane vers une énergie moins dépendante du pétrole, tout en créant des emplois et en mobilisant des financements verts.

Un partenariat solide…

Le ministre danois, Dan Jorgensen, a exprimé sa volonté d’établir un partenariat solide avec le Nigeria et l’Afrique dans le domaine de l’économie verte. Conscient des défis climatiques critiques auxquels le Nigeria et l’Afrique sont confrontés, il a souligné l’importance de collaborer dans les domaines de l’atténuation du changement climatique, du financement et de l’adaptation.

- Publicité-

« Nous voulons donner un exemple qui puisse inspirer les autres ; nous apprendrons les uns des autres afin de nous associer pour obtenir un résultat positif lors de la prochaine COP 28. », a conclu le ministre danois.