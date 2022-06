Le MCA-Bénin II prorogé d’un an avec une allocation additionnelle de 16 millions de dollars US

Le Millennium Challenge Account – Bénin II (MCA-Bénin II) boucle 5 ans d’activité ce mercredi 22 juin 2022. Mais les responsables du programme ont opté pour une prorogation. La nouvelle a été annoncée au cours d’une conférence de presse tenue ce jour à Cotonou.

Selon Christopher Broughton, Directeur Résident du Millennium Challenge Corporation (MCC), le Programme ne doit normalement pas dépasser cinq (05) ans. « Mais à cause de la pandémie du Covid-19, le gouvernement des Etats-Unis a accordé une extension de 12 mois », a-t-il annoncé.

Gabriel Dégbègni, Coordonnateur national du MCA-Bénin II, a rappelé que l’accord de don communément appelé compact a été signé entre le gouvernement du Bénin et celui des Etats-Unis à travers le MCC, le 09 septembre 2015 pour un montant initial de 375 millions de dollars US et une contribution du Bénin de 28 millions de dollars US.

Selon le Coordonnateur national du MCA-Bénin II, les 12 mois de prorogation ont été accordés à la demande du Bénin et grâce aux diligences du MCC. « Les Etats-Unis ont mis à disposition des ressources additionnelles de 16 millions de dollars US et la contribution globale du Bénin est passée à 30 millions 445 mille dollars US », a précisé Gabriel Dégbègni.