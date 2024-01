« Le match est déjà fini », entre Fally Ipupa et Ferre Gola, le prophète Dénis Lessie choisit le goat

- Publicité-

Le prophèe Denis Lessie a analysé l’actualité artistique au Congo notamment la compétition qu’il y aurait entre Fally Ipupa et Ferre Gola. Et selon lui, il n’y plus aucune raison de faire une comparaison entre les deux.

« Il n’y a plus de combat entre Fally Ipupa et Ferre Gola, le match est déjà fini », a t-il confié à Africa Elengi TV. Selon lui, Fally Ipupa est meilleur avec une longueur d’avance considérable sur son rival du moment.

Le prophète Dénis Lessie cité par Mbote a insisté que l’écart entre les deux chanteurs serait tellement important que la concurrence est déjà jouée. Pour lui, le Goat c’est Fally Ipupa et il n’y a pas débat.

Le Pasteur Dénis Lessie de l’église l’Arche de Noé a été un candidat aux élections législatives en République démocratique du Congo (RDC), soutenu par les habitants de Lukunga.

Il était en lice sur la liste de l’Alliance pour la Réforme de la République. Dénis Lessie a choisi de suivre les traces de l’Évangéliste Jean Oscar Kiziamina Kibila, même si ce dernier semblait avoir perdu de son éclat après son passage à la chambre basse.