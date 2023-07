Le Maroc met fin à l’utilisation du français comme langue officielle

Au Maroc, l’arabe est désormais la langue officielle dans l’administration publique, les établissements publics et privés. Dans le Royaume sherifien la question linguistique est très fâcheuse et éminemment politique.

Depuis plusieurs décennies, le Maroc ne parvient pas à se mettre d’accord sur une politique linguistique stable. Et cette dernière décision n’est que la preuve de cette guerre linguistique dans un pays où la diversité linguistique est portée par l’arabe, la darija, les dialectes berbères, le français ou encore l’espagnol.

Selon le journal nationaliste marocain « Le360 », tous les contrats, correspondances, documents officiels ou opérations menés avec leurs parties prenantes doivent désormais se faire en arabe. Selon notre source qui cite Al Akhbar, Ghita Mezzour, ministre de la Transition numérique et de la réforme de l’administration, a indiqué que l’utilisation de l’arabe comme langue officielle dans ces établissements n’est pas qu’une obligation constitutionnelle, mais elle a aussi fait l’objet d’un jugement de la part du Tribunal administratif de Rabat, confirmé par la Cour d’appel. Dans ce jugement, l’usage du français par les administrations publiques a été considéré comme non réglementaire.

Dans le Royaume sherifien la question linguistique est un sujet de discorde. Le pays est divisé entre le français, la darija, l’arabe classique et l’amazigh et ne parvient pas à se mettre d’accord sur une politique linguistique stable. Le Maroc, pays à 75% berbère parle encore le berbère selon la région. Depuis quelques années, l’amazigh est devenu une langue officielle, à côté de l’arabe et est enseigné dans les écoles, utilisé sur les panneaux routiers, administratifs, etc.

À cause du passé colonial du pays, le français est également particulièrement courant au Maroc, notamment au nord du pays. Le français est enseigné à l’école, et est particulièrement utilisé dans les postes universitaires. Ainsi, la majorité des Marocains ayant été scolarisés un long moment parlent couramment français. Depuis 1992, l’article 2 de la Constitution précise que « La langue de la République est le français ».