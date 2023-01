Le Maroc envoie des chars de combat principal T-72B à l’Ukraine

Le Maroc a pris position dans la guerre qui oppose Moscou à Kiev. Le royaume Chérifien a en effet, envoyé un nombre inconnu de chars de combat principal T-72B à l’Ukraine, selon les forces armées ukrainiennes.

L’Ukraine qui fait face à l’offensive russe depuis près d’un an, a reçu, selon son armée, des équipements de combats marocains. Selon les détails, il s’agit d’un nombre inconnu de chars de combat principal T-72B.

« Il y a une semaine, le Maroc a envoyé en Ukraine une vingtaine de chars T-72B, qui ont été modernisés en République tchèque », a déclaré l’armée ukrainienne.

Cette aide, selon nos sources, est la première du Maroc à l’endroit de l’Ukraine depuis que Kiev et Moscou s’affrontent. Pour l’heure, Rabat n’a fait aucun commentaire officiel sur cette annonce ukrainienne.

En lançant l’offensive le jeudi 24 février 2022, le président russe Vladimir Poutine a déclaré que l’objectif de cette opération est de démilitariser et dénazifier l’Ukraine. Très intransigeant, Poutine ne compte pas abdiquer à sa lutte malgré les sanctions occidentales. Moscou fait de nouvelles percées et entend arriver au bout du tunnel peu importe les obstacles. Pendant ce temps, des soutiens affluent en faveur de l’Ukraine qui en appelle toujours plus.