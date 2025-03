Le Mali renforce son soutien à ses ressortissants en Mauritanie

- Publicité-

Le ministre des Maliens établis à l’extérieur et de l’Intégration africaine, Mossa Ag Attaher, a annoncé, ce vendredi 7 mars 2025, une série de mesures en faveur des Maliens résidant en Mauritanie.

La décision la plus marquante concerne l’exonération des frais de carte de séjour, une mesure saluée par la communauté malienne, qui faisait face à des difficultés administratives pour sa régularisation. En complément, trois autres actions ont été mises en place : la création d’un cadre de concertation permanent entre l’ambassade du Mali et les autorités mauritaniennes, ainsi que le renforcement du soutien de l’ambassade pour faciliter la régularisation des Maliens vivant en Mauritanie.

Ces décisions interviennent après plusieurs semaines de tensions et d’inquiétudes au sein de la diaspora malienne. Face à ces difficultés, des manifestations avaient été envisagées, tandis que de nombreux Maliens en situation irrégulière ont commencé à regagner leur pays à partir du 2 mars 2025, notamment via le poste frontalier de Gogui. Alerté par cette situation préoccupante, le ministère des Maliens établis à l’extérieur a dépêché une délégation dirigée par le délégué général des Maliens de l’extérieur pour fournir une assistance matérielle et financière d’urgence aux premiers rapatriés.

Avec l’adoption de ces nouvelles mesures, la situation semble désormais maîtrisée, ouvrant la voie à une régularisation massive des Maliens en Mauritanie. L’exonération des frais de carte de séjour représente un geste fort des autorités mauritaniennes en faveur de l’intégration légale de cette communauté.

Par ailleurs, l’instauration d’un cadre de concertation régulier entre l’ambassade du Mali et les ministères mauritaniens permettra un suivi plus efficace des préoccupations des ressortissants maliens. L’ambassade du Mali à Nouakchott jouera également un rôle clé dans la diffusion des informations et l’accompagnement des personnes souhaitant se mettre en règle.