Le Mali porte plainte contre la Minusma pour « … atteinte au moral » des militaires maliens

« Crime, espionnage, faux et usage de faux, atteinte au moral » des militaires maliens, voilà entre autres les accusations de Bamako contre la mission de l’ONU dans le pays, après son enquête sur le massacre de Moura.

Au Mali, la direction générale du contentieux a engagé des poursuites contre la mission d’établissement des faits de la MINUSMA sur les événements de Moura et ses complices. L’information a été rapportée ce lundi 19 juin dans un communiqué par le procureur du pôle antiterroriste et de la criminalité organisée et rapportée par le média « Studio Tamani ».

Cette plainte, précise le communiqué, concerne tous les membres de la mission spéciale d’établissement des faits. Ils sont présumés être coauteurs ou complices de crimes d’espionnage, d’atteinte au moral des armées, de faux, usage de faux et d’atteinte à la sûreté extérieure de l’État, entre autres. Des faits punis par des dispositions dans le code pénal, précise le communiqué.

Cette plainte fait suite à la publication, le 12 mai, d’un rapport du Haut-Commissariat aux droits de l’Homme de l’ONU, fondé sur une enquête de la division des droits de l’Homme de la Minusma. Il accuse l’armée malienne et des combattants « étrangers » – ses supplétifs russes du groupe paramilitaire Wagner – d’avoir exécuté au moins 500 personnes à Moura lors d’une opération antijihadiste.

Bamako avait dénoncé un « rapport biaisé, reposant sur un récit fictif ». Il avait assuré qu’il n’y avait que des « terroristes » parmi les morts. Les autorités avaient par ailleurs rapporté que la mission d’enquête onusienne avait utilisé des satellites à leur insu. Elles avaient annoncé l’ouverture d’une enquête pour espionnage et atteinte à la sûreté extérieure de l’État contre la mission d’enquête.