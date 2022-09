Le Mali et l’Algérie rehaussent leurs coopérations

Le Mali et l’Algérie, deux pays frontaliers, se sont engagés à renforcer leurs coopérations à divers niveaux. Ils s’entretiennent régulièrement sur des questions bilatérales et d’autres sujets d’intérêts communs pour raffermir leurs relations diplomatiques.

Dans le cadre du renforcement des relations historiques et fraternelles existant entre le Mali et l’Algérie, Ramtane Lamamra, Ministre des Affaires Etrangères et de la Communauté Nationale à l’Etranger de la République Algérienne Démocratique et Populaire effectue une visite de travail et d’amitié à Bamako du 1er au 03 septembre 2022, à l’invitation de son homologue malien Abdoulaye DIOP.

Au cours de son séjour, Lamamra conduira la délégation algérienne aux travaux de la 18ème session du Comité Bilatéral Stratégique Mali – Algérie. Cette rencontre de haut niveau s’inscrit dans le cadre des consultations politiques régulières entre le Mali et l’Algérie et concourt au renforcement des relations d’amitié et de coopération entre les deux pays.

En outre, le chef de la diplomatie algérienne présidera la 6ème session de haut niveau du Comité de Suivi de l’Accord pour la paix et la stabilité au Mali, issu du processus d’Alger. Pour rappel, l’Algérie est le chef de file de la médiation internationale.

En marge de ces deux importantes rencontres, le patron de la diplomatie algérienne, Lamamra, aura des entrevues avec les plus hautes autorités maliennes en vue d’échanger sur des questions bilatérales et autres sujets d’intérêt commun.