Le mal-être: Dadju et Tayc dévoilent leur film « Héritage » (vidéo)

Les artistes Dadju et Tayc ont créé un véritable buzz sur les réseaux sociaux en dévoilant leur dernier projet : un film intitulé « Héritage ». Les fans des deux artistes étaient tout d’abord perplexes face à une possible querelle entre les deux, mais les doutes ont été rapidement dissipés lorsque des indices sur une collaboration ont émergé.

Dans une publication conjointe sur les réseaux sociaux, Dadju et Tayc ont officiellement annoncé la sortie de « Héritage ». Ce court-métrage d’une vingtaine de minutes met en lumière les talents d’acteurs des deux artistes. Il convient de rappeler que Dadju s’était déjà illustré dans son propre film intitulé « Ima » l’année précédente, et son retour dans « Héritage » suscite déjà l’enthousiasme du public.

Les fans auront désormais l’opportunité de suivre de près ce film et de partager leurs impressions sur les performances de Dadju et Tayc. Les attentes sont élevées pour ce projet collaboratif, et les fans semblent impatients de voir comment ces deux talents de la scène musicale sauront briller sur le grand écran.

Les actes 1 : Le mal-être, 2 : le film et 3 : Makila Wablé ont été dévoilés sur Youtube et les internautes peuvent suivre leurs artistes et acteurs préférés de leurs positions.