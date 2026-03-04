Le maire de Marseille veut annuler le concert de Kanye West à l’Orange Vélodrome

Kanye West , qui se fait désormais appeler « Ye », doit se produire le 11 juin à l’Orange Vélodrome de Marseille, annonce qui a immédiatement suscité une vive polémique: le maire Benoît Payan s’oppose publiquement à la tenue du concert et plusieurs représentants du Crif dénoncent l’accueil de l’artiste après ses propos antisémites passés.

La date marseillaise s’inscrit dans une tournée internationale marquée par des annonces au compte-gouttes. Après des escales débutées fin janvier au Mexique, des concerts ont été programmés dans des villes comme New Delhi, Kadıköy, Arnhem ou Reggio d’Émilie. Les organisateurs présentent l’étape marseillaise comme un « show exclusif » dans une enceinte emblématique pouvant accueillir plus de 60 000 personnes. Les fans sont invités à s’inscrire sur un site dédié pour accéder à la billetterie, dont l’ouverture est annoncée au 11 mars.

La venue est la première occurrence en France pour l’artiste depuis une « listening session » organisée à l’Accor Arena en février 2025, autour de son album Vultures. À Marseille, la publication de la date a rapidement provoqué des réactions politiques et associatives.

Opposition locale et réactions du Crif

Sur le réseau social X, le maire socialiste de Marseille, Benoît Payan, a publié un message dans lequel il affirme refuser que « Marseille soit une vitrine pour ceux qui promeuvent la haine et le nazisme décomplexé » et déclare que « Kanye West n’est pas le bienvenu au Vélodrome, notre temple du vivre-ensemble et de tous les Marseillais ». Le message, diffusé le 4 mars 2026, place la question sur le terrain moral et symbolique de l’accueil d’un artiste controversé dans un équipement municipal.

Bruno Benjamin, président du Crif Provence, a estimé que la venue de l’artiste « pose une vraie question morale ». Il rappelle que Kanye West a, ces dernières années, multiplié des déclarations polémiques, notamment des propos antisémites et des références à Adolf Hitler — des prises de position qui ont suscité une indignation internationale, même si l’artiste a ensuite présenté des excuses publiques.

Fabienne Bendayan, présidente d’honneur du Crif Provence et candidate sur la liste de Martine Vassal (LR), a également déclaré que « Kanye West n’est pas le bienvenu à Marseille » et a appelé les organisateurs à renoncer à l’événement. Ces prises de position du Crif et de responsables locaux interviennent alors que les informations pratiques sur la billetterie continuent d’être communiquées par les promoteurs.

