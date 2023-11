Selon le Kremlin la rencontre entre Joe Biden et Xi Jinping est « importante » pour le monde entier

- Publicité-

président américain Joe Biden et avec son homologue chinois Xi Jinping se rencontrent ce mercredi à San Francisco, en marge du sommet de l’APEC. Une rencontre jugée «importante» pour le monde entier par le Kremlin.

Le président des États-Unis Joe Biden et son homologue chinois Xi Jinping se rencontreront mercredi, pour la deuxième fois, en marge du 30ᵉ sommet de l’APEC à San Francisco, le forum de la Coopération économique pour l’Asie Pacifique. Ce sera l’occasion, pour les deux dirigeants, de tenter de repartir sur de meilleures bases.

«Les deux pays établissent des relations bilatérales, c’est leur droit. Bien sûr, chaque réunion entre les deux plus grandes économies de la planète est importante pour tout le monde», a déclaré à la presse Dmitri Peskov, le porte-parole du président russe Vladimir Poutine.

Lors de leur première rencontre sous le mandat de Biden, en novembre 2022, ils avaient convenu de stabiliser leur relation afin de réduire les risques de voir la concurrence entre leurs deux pays, de plus en plus agressive, dégénérer en conflit. C’était il y a un an, à l’occasion du G20 à Bali. Quelques mois plus tard, les tensions reprenaient de plus belle après le survol du territoire américain par des ballons chinois présumés espions.

À un an de l’élection présidentielle, le président américain a l’intention de profiter de la réunion de l’APEC pour « rétablir le dialogue avec Xi Jinping », selon un responsable américain. L’affaire de ballons, abattus par la force aérienne américaine à la grande colère de Pékin, ne fut qu’un prétexte pour raviver leurs différends autour de Taïwan et des questions commerciales.