Le groupe Gospel Eden, c’est fini? Marina Kouassi et Larissa Doh justifient leur séparation

Dans une vidéo enregistrée à l’aéroport international Félix Houphouet-Boigny, Marina Kouassi et Larissa Doh membres du groupe gospel Eden ont confirmé leur séparation.

Le groupe gospel EDEN officialise sa séparation physique tout en continuant leur collaboration artistique. C’est la clarification faite par les deux membres du groupe dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux.

En réalité, Marina Kouassi, la partenaire de Doh Larissa, réside désormais au Canada suite à son mariage avec son époux. Bien que cette situation entraîne un éloignement physique, les artistes tiennent à rassurer leurs fans en affirmant que cette séparation n’est pas définitive.

« Plus sérieusement, il y a beaucoup de personnes qui pensent qu’on est séparées, qui pensent qu’on est divisées, qui pensent qu’on est en palabre tout ça, il n’en est pas question. Ce n’est pas le cas, la réalité, c’est que je suis mariée et je vis au Canada ; du coup, on est dans deux pays différents, elle (Doh Larissa) vit en Côte d’Ivoire avec toute sa famille… », a expliqué Marina.

Malgré cette distance physique, elles souhaitent continuer à partager leur amour pour la musique gospel avec le monde entier. Leur collaboration artistique persistera et de nouveaux projets sont en cours de développement. Les fans peuvent donc s’attendre à de nouvelles productions musicales émouvantes et inspirantes de la part de ces deux talentueuses artistes.