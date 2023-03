Le gouvernement burkinabé cède deux mines à une entreprise turque

Le Burkina Faso a adopté un rapport autorisant la cession des actifs miniers pour l’exploitation industrielle du manganèse de Tambao et de la grande mine d’or d’Inata à la société turque AFRO TURK TAMBAO SA par la procédure d’entente directe.

Selon le rapport du Conseil des ministres, l’exploitation de ces deux mines sera un facteur d’intégration sous-régionale, contribuant au désenclavement des pays de l’Autorité du Liptako-Gourma, notamment le Burkina Faso, le Mali et le Niger.

De plus, l’exploitation du manganèse permettra de créer 1 000 emplois directs et 3 000 emplois indirects, tout en générant des recettes pour le budget de l’Etat. Elle contribuera aussi au développement de la région du Sahel et de l’Autorité du Liptako-Gourma.

Cette décision marque également un tournant pour ces projets miniers qui avaient été retirés en 2018, ouvrant ainsi la voie à un nouveau chapitre pour le développement minier du Burkina Faso.

La région du Sahel, où sont situées ces mines, bénéficiera également de ces projets intégrés qui constituent des vecteurs de développement pour la région. Le gisement de manganèse de Tambao est situé dans la commune de Markoye, province de l’Oudalan, tandis que la mine d’or d’Inata se trouve dans la province du Soum.