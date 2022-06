Le Gabon jubile suite à une plus-value pétrolière générée par la Guerre en Ukraine

Le malheur des uns fait le bonheur des autres. L’augmentation du prix du baril de pétrole liée à la crise russo-ukrainniene a conduit les autorités gabonaises à l’adoption d’une loi des finances rectificatives. L’objectif étant d’opérer une redistribution de la rente pétrolière qui a le vent en poupe.

L’attaque de l’Ukraine par l’armée russe et les sanctions internationales prises dans la foulée par les pays occidentaux ont favorisé une importante hausse des cours des matières premières, en particulier du pétrole, qui représente 71% des exportations du Gabon. Suite à cette plus-value pétrolière générée par le conflit, le gouvernement gabonais réuni en Conseil des ministres mardi, a adopté un projet de loi des finances rectificative.

Ce nouveau projet de budget pour l’exercice 2022 est équilibré en ressources et en charges à 3.295,6 milliards de francs CFA (FCFA) contre 2.936,6 milliards de FCFA dans la loi des finances initiale, soit une hausse de 359 milliards de FCFA, selon le communiqué. Cette hausse des recettes intervient après que le prix du baril de pétrole gabonais est passé à 80 dollars américains, en hausse de 33,3% par rapport à la loi de finances initiale 2022, a expliqué le gouvernement, qui avait préalablement tablé sur un prix du baril à 60 dollars américains.

Une réaffectation du surplus pour financer le secteur social

Cette hausse inattendue a permis au gouvernement gabonais de disposer de bien plus de recettes budgétaires que ce qu’il avait initialement anticipé. L’excédent des recettes pétrolières sera essentiellement affecté pour le financement du secteur social pour éviter une explosion sociale en raison de la hausse des prix des produits de consommation provoquée par le conflit en Ukraine, selon le communiqué du Conseil des ministres.

Le Gabon exporte vers la Russie principalement du manganèse et des produits dérivés et plus accessoirement du bois. A l’inverse, le pays de Pierre-Emerick Aubameyang importe principalement de Russie des produits alimentaires notamment du blé, du méteil (mélange de plusieurs céréales et légumineuses) et des abats de poulet.