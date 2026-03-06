Le footballeur Kylian Mbappé transforme une école à Douala

À Douala, l’école publique de Bonendale affiche désormais des locaux entièrement repensés. Les travaux, rendus possibles grâce à un financement provenant de la star du football Kylian Mbappé, ont transformé un établissement longtemps marqué par le vieillissement de ses infrastructures.

À Douala, l’école publique de Bonendale affiche désormais des locaux entièrement repensés. Les travaux, rendus possibles grâce à un financement provenant de la star du football Kylian Mbappé, ont transformé un établissement longtemps marqué par le vieillissement de ses infrastructures.

Les bâtiments scolaires ont été remis à neuf : façades ravalées, salles réhabilitées et espaces communs repensés afin d’offrir un environnement d’apprentissage plus sain et plus accueillant pour les enseignants comme pour les élèves.

Parmi les aménagements réalisés figure la reconstruction d’un terrain multisports moderne. Cette nouvelle aire permet dorénavant la pratique organisée de disciplines telles que le football, le basketball ou le handball, favorisant une diversification des activités physiques proposées aux enfants.

Un geste en lien avec des actions antérieures

Ce chantier s’inscrit dans la continuité d’une visite effectuée par l’attaquant du Real Madrid au Cameroun il y a environ trois ans. Lors de ce séjour, Mbappé avait multiplié les initiatives à destination des jeunes, notamment des rencontres et des actions sociales ciblées dans la région.

Les images des locaux remis à neuf ont rapidement circulé sur les réseaux sociaux, où internautes et comptes locaux ont salué l’engagement du joueur, rappelant que Bonaberi est le village d’origine de son père. Sur place, enseignants et familles se réjouissent déjà des conditions améliorées et de l’espace sportif disponible pour les activités scolaires et extrascolaires.