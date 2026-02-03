Le FC Barcelone souhaite accueillir la finale 2029 de la Ligue des champions au Camp Nou

Le FC Barcelone a engagé une démarche officielle pour que la finale de la Ligue des champions 2029 se déroule au Camp Nou. L’initiative a reçu l’appui conjoint de la mairie de Barcelone et des autorités de Catalogne, qui soutiennent la candidature de la cité et de son enceinte emblématique, sous réserve des exigences et de la validation de l’instance européenne du football.

Le FC Barcelone a engagé une démarche officielle pour que la finale de la Ligue des champions 2029 se déroule au Camp Nou. L’initiative a reçu l’appui conjoint de la mairie de Barcelone et des autorités de Catalogne, qui soutiennent la candidature de la cité et de son enceinte emblématique, sous réserve des exigences et de la validation de l’instance européenne du football.

Pour l’instant, le dossier est en phase d’étude et d’évaluation : les équipes du club travaillent avec les partenaires publics afin d’affiner la proposition et de répondre aux critères attendus. La remise formelle du dossier complet est planifiée pour le début de juin 2026, étape qui ouvrira la voie à l’examen officiel par l’UEFA.

Le Camp Nou est actuellement soumis à des travaux de modernisation, mais le club affiche une forte confiance quant à sa capacité à accueillir une finale de cette envergure en 2029. Une fois achevés, les aménagements devraient porter la capacité au-delà de 105 000 places et intégrer des installations contemporaines destinées à améliorer l’accueil des spectateurs et la qualité des infrastructures.

Publicité

Organisation et enjeux

Ce projet implique une coordination étroite entre le club, les services municipaux et les autorités régionales afin de traiter les aspects logistiques, de sécurité et d’accueil hôtelier nécessaires à un événement international. Les procédures d’homologation de l’UEFA porteront notamment sur la conformité des infrastructures, les normes de sécurité et les capacités opérationnelles pour gérer un afflux important de supporters.