Le FC Barcelone sort du silence après l’échec du dossier Messi

-Publicité-

Dans un communiqué publié ce mercredi soir, le FC Barcelone a assuré qu’il avait fait une offre à Lionel Messi que ce dernier a refusé.

C’est la fin d’un feuilleton qui dure depuis plusieurs mois. Après d’innombrables rumeurs sur son avenir, Lionel Messi va finalement poursuivre sa carrière aux Etats Unis. La Pulga a annoncé ce mercredi, lors d’un entretien accordé à Sport et Mundo Deportivo, qu’il allait rejoindre l’Inter Miami en MLS. Le champion du monde ne retournera donc pas au FC Barcelone, alors qu’il avait clairement exprimé ce désir. Un choix que le septuple Ballon d’Or a expliqué.

« En réalité, je n’ai que peu parlé avec Laporta, une ou deux fois maximum. Avec Xavi je parle beaucoup oui, on a parlé de la possibilité d’un retour. On avait beaucoup d’espoir, on en parlait, de savoir si c’était bien pour lui ou pour l’équipe que je revienne. Si ça avait été une question d’argent, je serais allé en Arabie Saoudite. Je ne sais pas si le Barça a fait tout ce qui était possible ou non, vraiment. Selon ce qu’il se dit, ils avaient eu le feu vert de la Liga. Mais il manquait d’autres choses. Aujourd’hui, le club ne pouvait pas me confirmer à 100% que je pouvais revenir. Et ça se comprend », expliquait la Pulga dans le même entretien.

- Publicité-

Le Barça corrige Lionel Messi

Une version qui ne correspond pas à ce qui s’est réellement passé selon le Barça. Face au tohu généré par l’annonce de Messi de rejoindre la MLS plutôt que son ancien club, le champion d’Espagne en titre a pondu un communiqué pour corriger les déclarations de la Pulga. Selon le club catalan, il a bien eu une offre, rejetée par le génie argentin.

«Le lundi 5 juin, Jorge Messi, le père et représentant du joueur, a informé le président du club Joan Laporta de la décision du joueur de rejoindre l’Inter Miami, bien qu’il ait reçu une proposition du Barça. Une proposition compte tenu de la volonté du FC Barcelone et de Lionel Messi pour qu’il porte à nouveau le maillot du Barça», peut-on d’abord lire dans le communiqué.

«Le Président Joan Laporta a compris et respecté la décision prise par Messi de vouloir évoluer dans un championnat moins exigeant et moins médiatique, ce qui engendrera moins de pression sur le joueur que lors des dernières saisons. Joan Laporta et Jorge Messi travaillent sur un hommage de la part de tout le barcelonisme envers un joueur qui est et sera toujours aimé au Barça», conclu sombrement le club. Une manière de se dédouaner de cet échec qui va faire parler ?

Articles similaires