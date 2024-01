Le dernier message de Didier Drogba aux Éléphants: « Le Sénégal n’a jamais … »

-Publicité-

L’ancienne gloire ivoirienne, Didier Drogba, est confiant en la qualification des Eléphants pour les quarts de finale de la CAN 2023, alors que la Côte d’Ivoire affronte le Sénégal lundi prochain en huitième de finale.

Qualifiée in extrémis pour les huitièmes de finale de la CAN 2023, la Côte d’Ivoire entre en piste lundi prochain face au Sénégal. Un nouveau défi pour les Eléphants qui doivent prendre le dessus sur les Lions de la Téranga pour atteindre les quarts de finale. Malgré un effectif XXL, la bande à Serge Aurier reste sur deux défaites consécutives, contre le Nigéria (0-1) et face à la Guinée Equatoriale (0-4). De quoi renforcer d’avantage les craintes d’une élimination en marge de ce premier round des phases à élimination directe. Néanmoins Didier Drogba demeure optimiste pour ses cadets.

L’ancien capitaine des Eléphants est confiant en l’exploit de ses compatriotes face aux tenants du titre. «Quand on a encore une occasion de se racheter après ce qu’on a vu face à la Guinée Equatoriale, il faut la saisir», rappelle-t-il. La légende de Chelsea se sert ensuite de l’historique de confrontations des deux pays. «Le Sénégal n’a jamais gagné la Côte d’Ivoire, je vous le répète, le Sénégal n’a jamais gagné la Côte d’Ivoire. Donnez vous à fond. Nous comptons sur vous.», argue Didier Drogba au micro de CNI. Rendez-vous ce lundi soir au stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro pour le dénouement.